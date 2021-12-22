Депутаты окончательно утвердили охранный статус парка Малиновка

Парк Малиновка окончательно внесли в список ЗНОП. Фото: СОЦСЕТИ

Депутаты Заксобрания Петербурга в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о зонах зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) , который в том числе утверждает природоохранный статус парка Малиновка, на территории которого ранее хотели построить храм.

- Спорная история продолжалась десять лет. В итоге народные избранники единогласно поддержали охранный статус парка, площадь которого увеличилась на два гектара, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» из Мариинского дворца.

Теперь законопроект отправится на подпись к губернатору, который и вносил его в ЗакС.

А в будущем депутаты хотят обсудить проблему Удельного парка, который рискует потерять часть своей территории из-за строительства перспективной автомагистрали. Пока спорный участок в перечень ЗНОП не вошел.