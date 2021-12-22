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Общество22 декабря 2021 12:22

Праздничный концерт пройдет в Гатчинском дворце 31 декабря

Гости смогут попасть на прием императрицы Александры Федоровны
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Гатчинском дворце пройдет праздничный концерт 31 декабря / Фото: Гатчинский дворец

В Гатчинском дворце пройдет праздничный концерт 31 декабря / Фото: Гатчинский дворец

В Гатчинском дворе, что под Санкт-Петербургом, 31 декабря 2021 года состоится праздничный концерт прямо. Мероприятие пройдет вечером, буквально за несколько часов до наступления Нового 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

- 31 декабря в 19:00 приглашаем вас на праздничный вечер-концерт в Гатчинском дворце. Вас ждет прием у самой императрицы Александры Федоровны, супруги государя Николая I, - рассказали в музее.

В канун Нового года на главной елке дворца зажгутся свечи, а сам дворец погрузится в атмосферу волшебства. В честь праздника в Театральном зале состоится концерт эстрадно-симфонического оркестра имени Бадхена.

Билеты на праздничное мероприятие можно приобрести в кассах Гатчинского дворца или на сайте музея.