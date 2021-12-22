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Общество22 декабря 2021 13:08

МЧС предупреждает о метели и усилении ветра в Санкт-Петербурге

Непогода накроет город 23 декабря
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Метель накроет Петербург в четверг.

Метель накроет Петербург в четверг.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургское управление МЧС предупреждает о метели, которая накроет город в четверг, 23 декабря. Ночью снегопад будет небольшим, а вот с наступлением светлого времени суток задует и завьюжит.

- 23 декабря в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, порывы метра до 18 метров в секунду, на дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Одновременно с этим температура резко пойдет верх. Если с утра будет -13...-15 градусов, то к вечеру потеплеет до -2...-4. Давление наоборот начнет понижаться и опустится до 749 мм ртутного столба, что заметно меньше нормы в 760 мм.

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