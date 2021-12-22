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Общество22 декабря 2021 13:21

Петербург стал городом с самыми высокими ценами на кофе в стране

В среднем чашка американо обходится в Северной столице в 138 рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург стал городом с самым дорогим кофе в стране

Петербург стал городом с самым дорогим кофе в стране

Фото: Олег ЗОЛОТО

Эксперты подсчитали среднюю стоимость кофе в России и оказалось, что жителям Санкт-Петербурге чашка американо или капучино выходит дороже всего. Такие данные были представлены 22 декабря 2021 года в ходе анализа данных маркетинговой платформы SWiP.

- В среднем чашка капучино в Петербурге обходится в 202 рубля, а за американо приходится отдавать 138 рублей, - рассказали эксперты.

Самым популярным напитком остается в капучино среднего размера 250-300 миллилитров. Также востребовано латте, американо, раф, флэт уайт.

Москва по стоимости чашки кофе оказалась лишь на втором месте. за чашку капучино и американо просят в среднем 173 и 146 рублей соответственно. Самое же дорогие кофейни в столицах предлагают чашку кофе за 300 рублей и выше.