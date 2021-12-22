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Общество22 декабря 2021 13:28

В Эрмитаже выбрали победителей конкурса новогодних игрушек

Участие в нем приняли более тысячи человек из России, Европы, США, Японии и других частей света
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Елку в Эрмитаже нарядили присланными игрушками. Фото: Государственный Эрмитаж.

Елку в Эрмитаже нарядили присланными игрушками. Фото: Государственный Эрмитаж.

В Государственном Эрмитаже подвели итоги традиционного конкурса новогодних игрушек «Создай экспонат для Эрмитажа». Любой житель Земли мог прислать свою работу. Лучшие из лучших образцов творчества, как обычно украсили елку, стоящую в одном из залов музея.

- Конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа» прошел в музее в пятый раз. Тема конкурса 2021 года — «Мосты культуры». Участникам было предложено создать игрушки, которые познакомят с культурой их страны, города или региона, - сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Всего организаторам поступило более тысячи заявок из России, США, Японии, а также стан Западной Европы и других государств. В итоге жюри выбрало около сотни игрушек, которые, как и было обещано, повесили на елку, установленную в Зимнем дворце.

На следующий год конкурс обещают повторить снова.