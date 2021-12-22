Жители Петербурга построят "кошкин дом" в центре города

Петербуржцы собираются построить дом для бездомных котов в центре города / Фото: Центральный район за комфортную среду обитания

Инициативные жители Санкт-Петербурга решили построить настоящий "кошкин дом" в центре города. Активисты обратили внимание на двор, в котором живет много бездомных котов. За ними постоянно ухаживает местная бабушка-блокадница, однако та конструкция для укрытия хвостатых, которая есть сейчас, очень шаткая и не нравится соседям. Об этом активисты рассказали 20 декабря 2021 года.

- Из плохого пока: беспорядок во дворе из шатких конструкций для укрытия котиков от снега, недовольство соседей и отсутствие активистов внутри двора, которые помогли бы уменьшить популяцию котов стерилизацией, - рассказали горожане.

Сейчас они предлагают построить для котов "многоквартирный" дом с зоной для кормления. На это надо собрать около 50 тысяч рублей. Домик установят во дворе дома 23 Греческого проспекта.

Следующим этапом станет отлов и стерилизация пушистых жильцов. Иначе одной "многоэтажки" на всех не хватит.