Петербургский Театр музкомедии ищет уборщиков на 11 миллионов рублей

Театр Музкомедии Петербурга заплатит 11 миллионов рублей за уборку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии объявил конкурс на оказание ему услуг по уборке зрительного зала и производственных помещений на 2022 год. За клининг администрация культурного учреждения готова заплатить 11 миллионов рублей.

- Оказание услуг по комплексной уборке помещений зрительской части и служебных помещений, занимаемых Санкт-Петербургским театром музыкальной комедии (2022 г.), - говорится в тексте заявки, размещенной на сайте Госзакупок.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. В том числе юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Особых требований не предъявляется, главное - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 14 января.