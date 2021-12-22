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Авто22 декабря 2021 15:20

Действующую мини-копию Ferrari F-50 продают в Петербурге

За машину просят «всего» миллион рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Действующую копию "Феррари" продают в Петербурге. Фото: "Авито".

Действующую копию "Феррари" продают в Петербурге. Фото: "Авито".

Стать обладателем мечты - суперкара Ferrari F-50 может любой житель Петербурга, имеющий в кармане свободный миллион рублей. За эту сумму ему предложат, конечно, не настоящий автомобиль из Маранелло, но его уменьшенную на метр копию.

- Коллекционная копия автомобиля Ferrari F-50. Машина на один метр меньше оригинала. Двигатель итальянский Dealem, 4-тактный. Все фары и двери активны. Свой прицеп со слипами. Пробег 15 километров, - говорится в объявлении на сайте «Авито».

Справка «КП»:

Ferrari F-50 - двухместный родстер с центральным расположением двигателя. Автомобиль был выпущен в 1995 году к 50-летию итальянской компании. Двигатель V-образный, 12-цилиндровый, объемом 4,7 литра и мощностью свыше 500 лошадиных сил - доработанный мотор гоночной серии «Формула-1».

Модель выпускалась всего два года, сделано только 349 автомобилей. Оригинал стоит от полумиллиона до нескольких миллионов долларов.