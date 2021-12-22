Пожар произошел в детском саду в Невском районе Петербурга

Детский сад горел на Народной улице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар в детском саду тушили по повышенному номеру сложности в Невском районе города. Огонь вспыхнул в одном из помещений садика вечером 22 декабря. На мест ЧП срочно примчались девять пожарных машин.

- 22 декабря в 17:18 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, улица Народная, дом 85. Ясли-сад, происходит горение на третьем этаже. Площадь уточняется. В 17:24 подан дополнительный номер 1БИС, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Учитывая значимость объекта тушить огонь прибыл 41 спасатель. В 17:39 они локализовали возгорание. Позднее стало известно, что пожар возник в помещении прачечной, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Сведений о пострадавших нет, причины ЧП устанавливают дознаватели МЧС.