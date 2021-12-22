Количество зараженных омикрон-штаммом в Петербурге выросло в четыре раза

"Омикрон"-штамм пришел в Петербург 9 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге на понедельник, 20 декабря, было официально зарегистрировано восемь случаев заражения людей «омикрон»-штаммом коронавируса. Таким образом за минувшую неделю число инфицирований выросло в четыре раза – ранее сообщалось всего о двух случаях. Об этом «Комсомолке» сообщил осведомленный источник.

- На данный момент речь идет о завозных случаях – то есть, человек заразился, будучи за границей, - пояснил источник. – Контактных случаев – когда человек заразился от кого-то в своем окружении непосредственно в Петербурге – пока не зарегистрировано.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как устроен «спецобсерватор» для контактных с теми, у кого подозревают или уже выявили «омикрон»-штамм коронавируса. Обсерватор разместился на базе санатория «Балтиец» - на среду, 22 декабря, в нем числилось 84 «постояльца».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: