Рестораторы Петербурга готовятся к массовым закрытиям из-за переноса режима QR-кодов на 2 января

По словам предпринимателей, решение Смольного стало "похоронным маршем" для классических баров, ресторанов и кафе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рестораторы Петербурга раскритиковали Смольный за решение передвинуть ввод режима QR-кодов с 27 декабря на 2 января. По их словам, руководство города сделало отрасли только хуже – и если в ближайшие дни ситуация не изменится, уже в начале следующего года могут начаться массовые закрытия баров, ресторанов и кафе. Об этом «Комсомолке» в среду, 22 декабря, рассказал директор союза развития общественного питания «Улица Рубинштейна» Максим Жуков.

- Отрасль шокирована, - признался Максим Жуков. – Мы не понимаем, что происходит. Получается, со 2 января у нас введут QR-коды – и при этом сохранится ограничения по часам работы (сейчас в городе действует «комендантский час» - рестораны, кафе и бары могут работать до 23:00, исключение – новогодняя ночь, прим.ред.). Это совершенно не логично и убийственно для бизнеса.

По словам Максима Жукова, текст поправок в «антивирусное» 121-е постановление уже на руках у рестораторов, и он не допускает неоднозначных трактовок.

- Фактически, это похоронный марш для классических ресторанов, кафе и баров, - заключает наш собеседник. – Сейчас из-за введенных ограничений они теряют до 50 % оборота. И если ограничения еще усугубятся – после Нового года нам стоит ждать волны массовых закрытий. Переживут ее, возможно, заведения, где предлагают фастфуд, но всем остальным сейчас практически подписан приговор.