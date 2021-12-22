102 ребенка эвакуировали из горевшего детсада в Петербурге

Детей и персонал эвакуировали из детского сада из-за пожара. Фото: vk.com/spb_today / Прокуратура СПб

Более ста детей, а также персонал детского сада были эвакуированы из-за пожара в прачечной. Помещение на третьем этаже садика вспыхнуло около пяти часов вечера среды. На место происшествия моментально примчались спасатели.

- Горит детский садик №113 на Народной улице, службы на месте, припаркованные машины сильно затрудняют работу. В детском саду находились 102 ребенка и двадцать сотрудников. Все эвакуированы, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По данным МЧС, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 17:39 пожар локализован. На месте работают девять единиц техники и 41 спасатель. Предварительно, пострадавших нет.

Проверку по факту произошедшего начала прокуратура Невского района.