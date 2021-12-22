Видео пожара в детском саду в Петербурге опубликовано в соцсетях

На Народной улице горел ясли-сад. Фото: Фото: vk.com/spb_today / Прокуратура СПб

Очевидцы опубликовали видео пожара в детском саду № 113, что на Народной улице в Невском районе Петербурга. Огонь вспыхнул на третьем, последнем этаже здания, в помещении прачечной.

- В детском саду находились 102 ребенка и двадцать сотрудников. Все эвакуированы, - сообщили свидетели происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По их словам, пожарным машинам сильно мешали подъехать припаркованные во дворе автомобили. По счастью, по предварительным данным, никто не пострадал.

Огонь уже потушен, площадь пожара составила 40 квадратных метров. На месте работают дознаватели МЧС и следователи прокуратуры.