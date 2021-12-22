Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 декабря 2021 16:09

Видео пожара в детском саду в Петербурге опубликовано в соцсетях

Из здания на Народной улице эвакуировали более ста малышей и 20 человек персонала
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Народной улице горел ясли-сад. Фото: Фото: vk.com/spb_today / Прокуратура СПб

На Народной улице горел ясли-сад. Фото: Фото: vk.com/spb_today / Прокуратура СПб

Очевидцы опубликовали видео пожара в детском саду № 113, что на Народной улице в Невском районе Петербурга. Огонь вспыхнул на третьем, последнем этаже здания, в помещении прачечной.

- В детском саду находились 102 ребенка и двадцать сотрудников. Все эвакуированы, - сообщили свидетели происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По их словам, пожарным машинам сильно мешали подъехать припаркованные во дворе автомобили. По счастью, по предварительным данным, никто не пострадал.

Огонь уже потушен, площадь пожара составила 40 квадратных метров. На месте работают дознаватели МЧС и следователи прокуратуры.