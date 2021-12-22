Девятибалльные пробки зафиксировали в Петербурге вечером 22 декабря

Пробки в 9 баллов сковали дороги Петербурга вечером 22 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Девятибалльные пробки сковали транспортное движение в Петербурге вечером 22 декабря. Это на два балла выше обычного. По прогнозам, трафик существенно снизится к 21:00. По неутешительной зимней традиции плотно в среду на многострадальном Московском шоссе, где часто происходят ДТП и застревают фуры. В этот раз пробки там достигли 10 баллов, если оценивать движение из центра города.

Не порадовал водителей и десятибалльный затор на Рябовском шоссе по направлению к КАД. Столь же плотно на Пискаревском проспекте из центра Северной столицы.

- Кроме этого в среду зафиксировали необычно плотную пробку – на Выборгском шоссе, от Суздальского проспекта до Приозерского шоссе. Пробка растянулась на 5,5 километра. В ней можно потерять 1 час 43 минуты. Обычно этот участок можно проехать за 19 минут, - отмечается в сервисе «Яндекс.Пробки».

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