Авария с участием скворечника произошла в Ленинградской области

Автомобилист случайно наехал на домик для птиц Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

14 декабря для пернатых из города Шлиссельбург Ленинградской области выдался непростым, их дом, то есть скворечник, разрушили. В тот день местный автомобилист не заметил пристанище для птиц и наехал на него.

- 56-летний мужчина обратился в полицию с просьбой зафиксировать факт повреждения его автомобиля. Он пояснил, что отъезжал от дома и случайно наехал на скворечник, лежавший на обочине, - сообщил источник "КП-Петербург".

К счастью, человеческих и птичьих жертв удалось избежать, пострадала только машина "разрушителя кормушек" - на бампере автомобиля образовалась дырка.