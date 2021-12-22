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Происшествия22 декабря 2021 16:52

Авария с участием скворечника произошла в Ленинградской области

Ни одна птица не пострадала
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Автомобилист случайно наехал на домик для птиц

Автомобилист случайно наехал на домик для птиц

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

14 декабря для пернатых из города Шлиссельбург Ленинградской области выдался непростым, их дом, то есть скворечник, разрушили. В тот день местный автомобилист не заметил пристанище для птиц и наехал на него.

- 56-летний мужчина обратился в полицию с просьбой зафиксировать факт повреждения его автомобиля. Он пояснил, что отъезжал от дома и случайно наехал на скворечник, лежавший на обочине, - сообщил источник "КП-Петербург".

К счастью, человеческих и птичьих жертв удалось избежать, пострадала только машина "разрушителя кормушек" - на бампере автомобиля образовалась дырка.