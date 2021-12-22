Мать из Всеволожска предстанет перед судом за сбитую «Сапсаном» дочь

В Ленобласти будут судить мать, чья дочь погибла от "Сапсана". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

СК завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жительницы Всеволожска, годовалую дочь которой сбил «Сапсан». Напомним, все произошло 16 октября 2021 года на перегоне ж/д станций «Саблино – Колпино». Женщина шла с коляской на красный сигнал светофора и не заметила приближающийся скоростной поезд. Малышка скончалась от полученных травм, врачам не удалось ее спасти. Ранее следствие выяснило, что горе-мать гуляла с коляской в наушниках.

- Следователь установил и допросил свидетелей, а также провел сложные судебные экспертизы, выводы которых в совокупности с иными доказательствами подтвердили вину обвиняемой, - рассказывают в пресс-службе западного МСУТ СК России.

Уголовное дело передали в суд. Матери грозит до двух лет лишения свободы по статье за причинение смерти по неосторожности.