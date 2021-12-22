Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 17:10

Фонду развития промышленности Петербурга «подкинули» еще 533 млн рублей

Соответствующее постановление о докапитализации подписал губернатор Александр Беглов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Власти Петербурга добавили Фонду развития промышленности еще 533 млн рублей.

Власти Петербурга добавили Фонду развития промышленности еще 533 млн рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Фонду развития промышленности Петербурга добавили 533 млн рублей в рамках докапитализации. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Беглов. По словам градоначальника, в 2022 году Смольный добавил еще 1 млрд рублей фонду для поддержки различных проектов. Что касается объема инвестиций в обрабатывающую промышленность, то этот показатель вырос почти в 2 раза за неполный 2021 год.

- Фонд помог более 60 проектам за время своей работы, это поддержка на общую сумму в 4,182 млрд рублей. Благодаря этим деньгам организации модернизируют производство, запускают новые проекты и увеличивают производственные мощности, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Естественно, некоторые программы фонда ориентированы на поддержку фармацевтических компаний из-за пандемии коронавируса.