Фонду развития промышленности Петербурга «подкинули» еще 533 млн рублей

Власти Петербурга добавили Фонду развития промышленности еще 533 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Фонду развития промышленности Петербурга добавили 533 млн рублей в рамках докапитализации. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Беглов. По словам градоначальника, в 2022 году Смольный добавил еще 1 млрд рублей фонду для поддержки различных проектов. Что касается объема инвестиций в обрабатывающую промышленность, то этот показатель вырос почти в 2 раза за неполный 2021 год.

- Фонд помог более 60 проектам за время своей работы, это поддержка на общую сумму в 4,182 млрд рублей. Благодаря этим деньгам организации модернизируют производство, запускают новые проекты и увеличивают производственные мощности, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Естественно, некоторые программы фонда ориентированы на поддержку фармацевтических компаний из-за пандемии коронавируса.