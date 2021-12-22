В Петербурге наркоман отбивался гвоздодером от грабителей, пока всех не скрутила полиция

В Петербурге наркоману пришлось отбиваться от грабителей с помощью гвоздодера. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге средь бела дня вторника, 21 декабря, произошла необычная криминальная история – наркоману пришлось отбиваться гвоздодером от грабителей, после чего всех скрутила полиция. Все участники передряги словно подсмотрели сюжет у голливудского режиссера Квентина Тарантино, однако расскажем все по порядку.

31-летний уроженец Калмыкии Владимир как ни в чем не бывало отдыхал в своей съемной квартире на Большой Пороховской улице, как вдруг к нему ворвались двое неизвестных с ножом и гвоздодером. У мужчины украли 7 тысяч рублей, а также отобрали пакетик с наркотиком, хранившийся в холодильнике. Вот только Владимир мириться с потерями не стал.

- Потерпевший мужчина догнал нападавших у дома №34 на Большой Пороховской и схватил гвоздодер, который выпал из рук одного из грабителей. Владимир наносил удар за ударом, пока драку не увидел очевидец, вызвавший полицию, - рассказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Сейчас сотрудники МВД просматривают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают всю троицу и изучают изъятые улики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.