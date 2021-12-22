Организатора смертельного тура на Эльбрус освободили из СИЗО

Петербургского бизнесмена Дениса Алимова освободили из СИЗО, где он провел три месяца по обвинению в организации смертельного тура на Эльбрус, где погибли пятеро человек. Напомним, в конце сентября 2021 года туристическая группа попала в жуткую метель на высоте более 5,3 тысячи метров. С осадками и сильнейшим ветром не справились пятеро. СК оперативно возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, Алимова задержали. 22 декабря мужчину освободили из-под стражи и отправили под домашний арест в Нальчике, где он пробудет минимум до 24 февраля.

- В конце января - начале февраля дело уже могут передать в суд, - пишет ТАСС со ссылкой ан адвоката Алексея Прокофьева.

Добавим. Что пострадавшими от метели на Эльбрусе значатся 11 человек, но их удалось вовремя госпитализировать и спасти.