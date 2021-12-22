«Аэрофлот» запустит рейсы из Санкт- Петербурга в Хургаду с 25 декабря

Из Санкт-Петербурга теперь можно напрямую улететь в Хургаду.
Фото: Олег ЗОЛОТО
«Аэрофлот» оповестил о начале регулярных рейсов из Санкт-Петербурга в Хургаду с 25 декабря. Это уже вторые полеты в Египет, с 20-го числа самолеты авиакомпании путешествуют и до Шарм-эль-Шейха. По словам перевозчика, для этих целей будут использовать Airbus A320.
- С 25 декабря открываются прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду. Билеты уже можно забронировать, - передает пресс-служба авиакомпании.
Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что до Пулково хотят провести скоростную трамвайную линию. Идею озвучил губернатор Северной столицы. Вероятно, что трамвай потом продлят до будущего современного кампуса СПбГУ в Пушкине.
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