Средняя заполняемость отелей в Петербурге составила лишь 44% за 2021 год

Петербургские отели все еще не могут достичь показателей допандемийного уровня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что средняя заполняемость отелей Петербурга составила 44% за 2021 год. Соответствующие данные консалтинговой компании JLL приводят в «Невских новостях». Загрузка в гостиницах никак не может дорасти до уровня, что был до пандемии коронавируса. Однако в Северной столице все же отмечают рост объемов рынка в целом. Например, максимальный рост заполняемости зафиксировали в отелях с высокой стоимостью номера.

- Загрузка люксовых отелей Петербурга традиционно ниже уровня самых дорогих столичных «конкурентов»: по итогам года она составит около 35% против 58% в 2019 году. При этом средний тариф увеличится примерно на 79%, до 28,4 тысячи рублей, - сообщает издание со ссылкой на аналитиков.

К слову, в 2019 году люксовые отели были заполнены на 76%. Эксперты говорят, что сейчас дорогие номера чаще бронируют именно путешественники-одиночки, в том числе из-за пандемии.