Метрополитен Петербурга закупает автобус для перевозки детей за 6,6 млн рублей

Петербургский метрополитен закупает современный детский автобус. Фото: Олег ЗОЛОТО

Метрополитен Петербурга выделил из своего кармана 6,6 млн рублей для покупки автобуса для перевозки детей. Необычный конкурс опубликован на сайте госзакупок. При этом не сообщается, для чего конкретно нужен этот транспорт – лишь в общих чертах указано, что он необходим для поддержания своевременного, полного и качественного автотехнического обеспечения производственно-хозяйственной деятельности автобазы метрополитена.

- Срок поставки товара: с 1 февраля по 31 мая 2022 года. Двигатель автобуса должен быть дизельным с экоклассом не менее EURO-5. Число посадочных мест не менее 32. Внутри должны быть форточки, вентиляционный люк, место для ручной клади, противоскользящее покрытие пола и ступенек, - отмечается в техзадании.

В комплектации значится еще кое-что интересное: устройство вызова экстренных оперативных служб ГЛОНАСС/GPS, кондиционер с индивидуальным обдувом, громкоговорящее устройство и видеорегистраторы. Итоги госзакупки подведут 24 декабря.