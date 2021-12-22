Волонтеры и читатели «Комсомолки» собрали вещи для матери-курьера с ДЦП

Читатели "КП" и волонтеры собрали вещи для матери-курьера с ДЦП. Фото: предоставлено "КП"

Волонтеры собрали все необходимое для матери-курьера с ДЦП из Петербурга. Напомним, 24-летнюю Ксению вместе с годовалым сыном спасли из семьи маргиналов и отвезли в кризисный центр. Соцжилье женщине нашли при помощи звонка «Комсомолки» в Смольный. Теперь жизнь матери и ребенка спокойная и безопасная, больше их никто не бьет и не отбирает последние деньги. Оказалось, что часть вещей для Ксении принесли и читатели «КП-Петербург».

- У всех, кто принял участие, я спрашивала, откуда узнали про нас. От вас человека 2-3 было, почти все собрали, один мой подписчик помог закрыть 80% сбора. Отвозить вещи в кризисный центр буду по возможности. Я работаю, теперь как будет время, - рассказала волонтер Ирина, главный куратор и заступник Ксении.

Ксению все еще пытается донимать бывший муж, но она окончательно порвала с прошлой жизнью. Фото: предоставлено "КП" / СОЦСЕТИ

Добавим, что ранее молодая мать намеревалась вернуться на работу доставщицей еды, Сбор денег для семьи решили не объявлять. Тем временем гражданский муж вышел на связь с волонтерами, чтобы попытаться вернуть Ксению.