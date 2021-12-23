Прорванная труба подтопила проезжую часть у станции метро «Академическая»

В Санкт-Петербурге прорвало трубу у станции метро "Академическая". Фото: vk.com/spb_today

Из-за прорыва трубы проезжая часть оказалась в огромной луже у станции метро «Академическая» в Санкт-Петербурге. Очевидцы опубликовали фото и видео с места в соцсетях. Пассажирам подземки и простым прохожим приходилось демонстрировать акробатические навыки, чтобы перейти дорогу по «зебре» и не замочить ноги, покуда температура опустилась до минус 12 градусов. Водителям же в этой проблеме было проще – вода не застывала, гололеда не предвиделось.

Вытекание воды локализовали в течение полутора часов. Фото: vk.com/spb_today

Оказалось, что труба, что дала сбой, находится в попечении «Водоканала». В 21:20 на предприятии узнали о вытекании воды и отправили на место бригаду.

- Специалисты обследовали сеть диаметром 400 мм и выявили технологическое нарушение. В 23:00 вытекание воды локализовали. Все абоненты обеспечены водоснабжением, - отметили в пресс-службе «Водоканала Санкт-Петербурга».

Добавим, что работники предприятия посреди ночи стараются убрать воду с проезжей части.

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