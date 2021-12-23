В Шушарах разыскивают 15-летнюю девушку, пропавшую после похода в магазин

В Петербурге в районе Шушар пропала 15-летняя девушка. Фото: "ЛизаАлерт"

В Шушарах пропала 15-летняя девушка. Родные написали о происшествии в районную группу во «Вконтакте», а после этого подключили к поискам отряд «ЛизаАлерт». Известно, что она вышла из дома в продуктовый магазин на Валдайской улице, после чего без вести исчезла.

- Обыскали уже все вокруг. Нет ее. Она никуда обычно и ни к кому не ходит. В полицию уже обратились, - пишет автор публикации о пропаже девушки в группе «Шушары» во «Вконтакте».

Ориентировка на подростка. Фото: "ЛизаАлерт"

Ориентировку на подростка составили волонтеры «ЛизаАлерт». Посреди холодной ночи они координируются для поисков девушки.

- Приметы подростка: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, светло-русые волосы, карие глаза. Была одета в джинсовую куртку с белым капюшоном, длинную черную юбку и черные кроссовки, - сообщают в отряде «ЛизаАлерт».

Если вам что-нибудь известно о том, где находится девушка, просьба срочно рассказать об этом по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.