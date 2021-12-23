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Общество22 декабря 2021 22:19

Миллион кубометров снега вывезли за месяц с улиц Санкт-Петербурга

Дорожники обещают не сбавлять темпы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
С улиц Санкт-Петербурга за месяц вывезли 1 млн кубометров снега.

С улиц Санкт-Петербурга за месяц вывезли 1 млн кубометров снега.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Один миллион кубометров вывезли с улиц Санкт-Петербурга с конца ноября 2021 года. Об итогах месячной работы дорожных предприятий рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству Северной столицы. Для ускорения вывоза сугробов рабочие используют места, где осадки можно временно складировать. Ночью с 21 на 22 декабря улицы города чистили 1040 единиц техники, а днем им на подмогу вышел 1 221 дворник. Проезжую часть и тротуары по-прежнему обрабатывают противогололедными материалами.

- Территории зеленых насаждений приводят в порядок еще 249 единиц техники и 812 специалистов садово-парковых предприятий. Садовники чистят парковые и транзитные дорожки, участки с наледью посыпают песком или гранитной крошкой, - отмечают в профильном комитете Смольного.

Добавим, что ранее губернатор Александр Беглов жестко раскритиковал неудовлетворительную работу коммунальщиков, особенно сотрудников Жилищных агентств. Одна из таких контор в Центральном районе лишилась директора. Кроме этого градоначальник пообещал предметно поговорить и с дорожниками из ГУДП «Центр».

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