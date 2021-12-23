Последние новости в Санкт-Петербурге на 23 декабря 2021 года: Жизнь старейшего Деда Мороза в городе и будни доцента Соколова в колонии

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 23 декабря 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 23 декабря 2021 года. Мы узнали, что доцента Олега Соколова, расчленившего возлюбленную аспирантку Анастасию Ещенко, этапировали в «блатную» колонию в городе. В исправительном учреждении есть камин и даже комната с бильярдом. Историка постригли налысо. Кроме этого Соколов может устроиться на работу швеей, но пока ему хватает пенсии.

В Северной столице открыли отдельный обсерватор для тех, кто контактировал с людьми, зараженными новым штаммом коронавируса под названием «омикрон». «КП-Петербург» выяснила, что особых условий или защиты там нет. Покидать комнаты постояльцам запрещено, среди «контактных» много студентов СПбГУ. Правда, одно ноу-хау все же есть – людям будут делать два ПЦР-теста.

«Комсомолка» душевно побеседовала со старейшим Дедом Морозом Северной столицы. Главный новогодний волшебник рассказал нам не одну добрую историю, но нашлись и удалые байки – например, про посвящение в губернаторы Владимира Яковлева. Любопытно, что актер Александр Яковлев старается лишний раз не прикасаться к детям, из-за этики и того, что кому-то может померещиться уголовная статья.

Наконец, наши журналисты попытались выяснить, почему в городе такая большая стоимость проезда в общественном транспорте. Не расстраивайтесь, но реальная цена жетона в метро уже должна стоить 73 рубля, по оценкам экспертов.