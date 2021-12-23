Циклон "Квинтинус" принесет метель и снегопады в Петербург 23 декабря

Резкое потепление и снегопад ждут Петербург 23 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург пришел новый циклон, который носит имя "Квинтинус". Он же принесет в город резкие изменения с погодой. В Северной столице значительно потеплеет, но температура воздуха сохранится все же минусовая. Также горожан снова ждут снегопады и метели. Об этом 23 декабря 2021 года рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическую ситуацию сформирует теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном, названным нашими немецкими коллегами "Квинтинус". Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой, вызовет снегопады и метели. Усилится ветер, атмосферное давление будет резко падать, а температура повысится, - отметил синоптик.

Днем в Петербурге будет около 2-4 градусов ниже нуля, по Ленинградской области в пределах минус 1-6 градусов. Ветер изменит свое направление на юго-западное. Сила будет достигать 6-11 метров в секунду. Также резко упадет атмосферное давление до 745 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

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