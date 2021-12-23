ДТП спровоцировало огромную пробку на Москвском шоссе в Петербурге

Две аварии спровоцировали большую пробку на Московском шоссе в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Сразу две аварии перегородили проезд по Московскому шоссе в Санкт-Петербурге. Утром 23 декабря 2021 года на участке между Шушарами и Ленсоветовской дорогой произошло два ДТП, которые спровоцировали большую пробку. Так, на въезде в город столкнулись фура, легковушка и микроавтобус. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- Да водитель фуры ненормальный. Он летел всю дорогу около 100 километров в час. Авария произошла при мне я стоял на светофоре в левом ряду, а он как шел, так и шел. Хоть бы посигналил, только моргал фарами. Просто снес легковушку, а легковушка вошла в бок поворачивающему микроавтобусу, - рассказал очевидец.

Второе ДТП произошло наоборот на выезде из города. Там притерлись также фура и легковой автомобиль.

В итоге по Московскому шоссе в обе стороны образовались пробки на протяжении пяти километров.