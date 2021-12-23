"Желтый" уровень опасности объявлен в Петербурге

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за плохой погоды. В четверг, 23 декабря 2021 года, Северную столицу накроют сильный снегопад, метель, а также порывистый ветер. Об этом рассказали в Смольном.

- С 8 часов 23 декабря до 6 часов 24 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снега, метели и порывов ветра до 15-18 метров в секунду, - предупредили в городской администрации.

Это второй уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия. Автомобилистов просят соблюдать осторожность на дорогах, а также вовсе отказаться от поездок на машинах, так как в такое время повышается риск аварий. Пешеходам также надо соблюдать бдительность на улице.