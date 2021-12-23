14-летняя девочка погибла от удара током в ванной в Петербурге

В Петербурге погибла девочка, уронив телефон на зарядке в ванну с водой Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге погибла 14-летняя девочка, принимая ванну с мобильным телефоном. Вместе с младшей сестрой и мамой она жила в частном доме на улице Мосина в городе Сестрорецке. Утром 22 декабря 2021 года 43-летняя женщина зашла в ванную комнату и обнаружила свою дочь без признаков жизни. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Женщина обнаружила дочь в ванной около 8:30 часов и, испугавшись, позвонила своему бывшему мужу, отцу дочерей. Тот приехал, достал ребенка из ванны, положил на кровать и вызвал скорую, - рассказал источник.

Однако, когда медики приехали, то лишь констатировали сметь девочки. Выяснилось, что накануне вечером школьница пошла принимать ванну. С собой она взяла мобильный телефон, который там же поставила на зарядку, воткнув удлинитель в розетку. По всей видимости, в какой-то момент она уронила смартфон в воду.

На данный момент проводится проверка.