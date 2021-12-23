Полиция задержала мужчину за избиение и изнасилование своей сожительницы в Петербурге

В Петербурге задержали мужчину за избиение и изнасилование сожительницы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который избил и изнасиловал свою сожительницу. Утром 22 декабря 2021 года в управление МВД по Адмиралтейскому району обратилась 50-летняя женщина с заявлением на своего 40-летнего мужчину. Она рассказала, что тот напал на нее в парадной дома на Подольской улице, где она проживает. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Полиция установила, что 14 декабря около 12 часов утра в парадной дома 9-11 по Подольской улице у входа на чердак между парой возникла ссора. Тогда мужчина несколько раз ударил женщину кулаком в грудь и по лицу, после чего изнасиловал ее, - рассказал источник.

В тот же день полиция задержала подозреваемого. На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждения уголовного дела.