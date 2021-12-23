Уголовное дело возбудили после падения 11-классника из окна дома в Петербурге

Уголовное дело возбудили после падения 17-летнего парня из кона дома в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после гибели 17-летнего парня, упавшего из окна. Трагедия произошла днем 21 декабря 2021 года в доме 6, корпус 1, по улице Тамбасова. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В три часа дня у дома был найден труп 11-классника. Установлено, что по неустановленной причине он выпал из окна с высоты 14-го этажа, - рассказал источник.

От удара молодой человек погиб на месте.

Известно, что семья у школьника благополучная, сам он на учете нигде не состоял.

На данный момент следственный комитет по Красносельскому району возбудил уголовное дело. Проводится расследование.