Полиция разыскивает мужчину за изнасилование женщины-инвалида в Ленобласти

В Приозерске разыскивают подозреваемого в изнасиловании женщины-инвалида Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Приозерск Ленинградской области полиция разыскивает мужчину по подозрению в изнасиловании женщины-инвалида. Утром 22 декабря 2021 года 51-летняя местная жительница, страдающая параноидальной шизофренией, обратилась в отделение полиции с заявлением. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Женщина рассказала, что вечером 21 декабря она была в гостях у малознакомого 39-летнего мужчины в квартире дома 16 по улице Гагарина в Приозерске. Там он стал угрожать ей ножом и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - рассказал источник.

На данный момент полиция составила ориентировку на подозреваемого. Мужчину пока еще не задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.