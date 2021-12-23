В Петербурге вымогатели требовали с водителя маршрутки 700 тысяч рублей в сутки за парковку

В Петербурге задержали троих мужчин подозреваемых в вымогательстве Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала вымогателей, которые требовали с водителя коммерческого маршрутного автобуса деньги за парковку. Как рассказали 23 декабря 2021 года в главном управлении МВД по городу и Ленобласти, мужчина обратился с заявлением еще 24 ноября, после того, как неизвестные угрожали ему в течение трех дней.

- На проспекте Стачек на конечной остановке маршрута трое неизвестных мужчин требовали от водителя маршрутки не менее 700 рублей в сутки, якобы за аренду парковочного места. На протяжении трех дней заявителю угрожали телесными травмами и повреждением имущества, - рассказали в полиции.

Оперативники взялись за дело и спустя месяц задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 34 до 45 лет. Дома у них были обнаружены травматический пистолет, патроны, четыре ножа и кастет.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция выясняет, были ли они причастны к другим подобным преступлениям.