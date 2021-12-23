«Волшебный Трамвай» начнет курсировать по Петербургу с 23 декабря

Новогодние трамваи начнут ходить по Петербургу с 23 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 23 декабря в Петербурге начинается новогодняя акция «Волшебный Трамвай», которую устраивает Горэлектротранс. На линию выйдут сразу несколько вагонов, которые будут дарить праздничное настроение жителям и гостям Северной столицы.

- В этом году дарить праздничное настроение пассажирам будут линейные вагоны не в ретростиле, а современные модели, украшенные иллюминацией в стиле европейского Рождества, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Всего украсят три трамвая из трех парков: №№ 1, 3, 7, расположенных в разных частях Петербурга. А значит, порадоваться смогут не только пассажиры центра города, но и его окраин.

В премьерный рейс (без пассажиров) трамваи пройдут по Тучкову мосту до метро «Горьковская», затем через Троицкий мост и Садовую улицу к площади Тургенева. Дальше пути вагонов разойдутся. Ну а с завтрашнего дня они начнут курсировать по своим обычным маршрутам (№№ 3, 6, 40, 45, 43, 49, 23, 7). Проезд в «Волшебном Трамвае» будет стоить столько же, сколько и в обычном.