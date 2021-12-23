Жительницы Петербурга резко захотели хорошо выглядеть перед Новым годом

Спрос на косметологов в Петербурге вырос втрое. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несмотря на то, что Роспотребнадзор настоятельно посоветовал провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, петербурженки решили встретить наступление 2022 года во всей красе. По сравнению с прошлым декабрем, спрос на услуги всевозможных косметологов и визажистов вырос в 2-3 раза.

- По сравнению с декабрем 2020 года в Петербурге в 3 раза вырос спрос на бровистов, стилистов-визажистов и парикмахеров. В 2,5 раза увеличилось число вакансий для косметологов и массажистов, в 2 раза для лэшмейкеров (мастеров по ресницам - прим.ред.), - сообщает пресс-служба сервиса по писку работы hh.ru.

Подросли у специалистов по красоте и зарплаты. Если год назад в среднем работодатели предлагали 49 тысяч рублей, то теперь - 55. При этом треть вакансий высокооплачиваемая, работников ищут на доход в 95 тысяч рублей и выше.