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Общество23 декабря 2021 7:41

Жительницы Петербурга резко захотели хорошо выглядеть перед Новым годом

Спрос на визажистов, бровистов и косметологов вырос в Петербурге перед новогодними праздниками
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Спрос на косметологов в Петербурге вырос втрое.

Спрос на косметологов в Петербурге вырос втрое.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несмотря на то, что Роспотребнадзор настоятельно посоветовал провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, петербурженки решили встретить наступление 2022 года во всей красе. По сравнению с прошлым декабрем, спрос на услуги всевозможных косметологов и визажистов вырос в 2-3 раза.

- По сравнению с декабрем 2020 года в Петербурге в 3 раза вырос спрос на бровистов, стилистов-визажистов и парикмахеров. В 2,5 раза увеличилось число вакансий для косметологов и массажистов, в 2 раза для лэшмейкеров (мастеров по ресницам - прим.ред.), - сообщает пресс-служба сервиса по писку работы hh.ru.

Подросли у специалистов по красоте и зарплаты. Если год назад в среднем работодатели предлагали 49 тысяч рублей, то теперь - 55. При этом треть вакансий высокооплачиваемая, работников ищут на доход в 95 тысяч рублей и выше.