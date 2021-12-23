Бастрыкин взял на контроль выяснение причин пожара в детском саду в Петербурге

Глава СК поручил доложить об обстоятельствах возгорания в детском саду Санкт-Петербург Фото: СОЦСЕТИ

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль выяснение причин возникновения пожара в детском саду в Санкт-Петербурге. ЧП произошло в пятом часу вечера 22 декабря 2021 года в детском учреждении №113 в Невском районе города. Из здания были эвакуированы более 100 детей.

- Сообщается, что огонь охватил помещение прачечной на третьем этаже здания, - пишет следственный комитет.

Однако, как добавили в ведомстве, родители заявили, что установленные по всему учреждению огнетушители никто не использовал. Благо, всех детей вывели из детского сада оперативно и никто не пострадал.

Напомним, что площадь пожара составила порядка 40 квадратных метров. На месте работали более 40 спасателей и девять пожарных машин.

Бастрыкин поручил главе СК Петербурга представить доклад о ситуации.