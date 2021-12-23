Утонувший мужчина двое суток пролежал в озере под Шлиссельбургом

В Ленобласти спасатели достали из озера тело мужчины. Фото: vk.com/acclo

Сотрудники поисково-спасательного отряда из города Шлиссельбург извлекли из-подо льда тело мужчины, пропавшего еще двое суток назад. Как оказалось, житель Ленобласти утонул, провалившись в воду озера Мадалаярви. Там труп лежал все это время.

- 20 декабря мужчина провалился под лед на озере Мадалаярви, в результате чего утонул. Сегодня спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург обнаружили погибшего и передали сотрудникам полиции, - сообщает паблик Аварийно-спасательной службы Ленобласти ВКонтакте.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства трагедии. А спасатели еще раз напоминают об опасности выхода на лед. Несмотря на низкие температуры, толщина покрытия недостаточна. Это может привести к трагическим последствиям.