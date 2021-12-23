Более 120 тысяч детей из Петербурга отдохнут в лагерях летом 2022 года

Количество путевок для детей увеличится в 2022 году. Фото: кадр с презентации

Более 120 тысяч юных петербуржцев смогут отдохнуть в лагерях во время каникул в 2022 году. Об этом, выступая на заседании городского правительства заявила Председатель Комитета по образованию Наталья Путиловская.

- В 2022 году будет увеличено финансирование оздоровительного отдыха детей, - заявила глава комитета.

Согласно презентации, представленной на заседании, бесплатно (полностью или частично) отдохнуть в лагерях, в том числе на юге, смогут 122 852 ребенка из Петербурга. Это на 12 тысяч больше, чем в нынешнем году.

Средняя стоимость путевки в южную климатическую зону составит 46 641 рубль (+ 9543 рубля), а в другие субъекты России - 42 168 рублей (+8628 руб.).

Также вводится новый вид отдыха - с обеспечением социальной адаптации детей из льготных категорий.