Петербург начнут украшать ко Дню освобождения блокады Ленинграда с 18 января

Петербург начнут украшать ко Дню снятия блокады с 18 января Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже в середине января 2022 года Санкт-Петербург сменит новогоднее убранство на воинские флаги и символику. 27 января 2022 года в Северной столице вновь отметят уже 78-ю годовщину Дня полного освобождения Ленинграды от блокады. Об этом 23 декабря на заседании в Законодательном собрании рассказал губернатор Александр Беглов.

Северную столицу будут украшать к памятному дню с 18 по 27 января. Вся атрибутика - флаги, символика, связанные с войной и наградами того времени, согласованы с ветеранскими организациями.

- Ветераны по сей день показывают всем нам пример стойкости, - отметил градоначальник.

На данный момент в Петербурге проживает более 60 тысяч человек с наградными знаками за защиту Ленинграда и жителей блокадного Ленинграда.