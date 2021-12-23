Беглов официально утвердил Алексея Корабельникова новым финансовым вице-губернатором

Алексей Корабельников официально сменил Эдуарда Батанова. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании правительства официально представил Алексея Корабельникова в качестве нового вице-губернатора. Он сменит Эдуарда Батанова, курировавшего финансовый сектор - ранее Корабельников занимал пост главы Комитета финансов.

- Во главе Комитета финансов он показал себя ответственным руководителем,- заявил Беглов, представляя нового вице-губернатора.

Там же на заседании правительства Алексею Корабельникову вручили соответствующее удостоверение. А его предшественнику Эдуарду Батанову - грамоту с благодарностью за работу.

При этом официально пресс-служба Смольного заявлений по кадровым изменениям не сделала. Где теперь будет работать Батанов и кто возглавит Комитет финансов, не сообщается.

Отметим, что Алексей Корабельников будет координировать и контролировать деятельность комитетов: по государственному заказу; экономической политике и стратегическому планированию; финансов.