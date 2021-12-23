Китайская корпорация Huawei выкупит бизнес-центр в Петербурге за пять миллиардов рублей

Huawei откроет центр разработки в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Китайский производитель электроники и систем сотовой связи Huawei выкупит бизнес-центр «Кантемировский» на Петроградской стороне под собственный центр исследований и разработки. Его переведут в Петербург из Москвы.

- Перевод сотрудников в новый офис позволит корпорации получить ряд льгот от Смольного и решить проблему с кадрами — на рынке Петербурга легче найти IT-специалистов, чем в столице, - пишет «Коммерсант».

Площадь выкупаемого бизнес-центра составляет 50 тысяч квадратных метров. Стоимость сделки оценивается в пять миллиардов рублей.

Отметим, что Huawei является одной из ведущих компаний по развитию сетей стандарта 5G в России.