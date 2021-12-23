Петербург опустился на второе место по заболеваемости коронавирусом в стране

Более 2,1 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 23 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург уступил лидерство по заболеваемости коронавирусом Москве, опустившись на второе место. Тем не менее, в Северной столице продолжается рост заражений. По данным оперативного штаба на 23 декабря 2021 года в городе инфекцию выявили еще у более чем 2,1 тысяч человек.

- За сутки в Петербурге коронавирусом заболели еще 2198 человек, что на 1,5 процента больше, чем днем ранее, - рассказали в оперштабе по COVID-19.

Среди выздоровевших за минувший день 2633 человека, еще 55 пациентов скончались в следствии болезни.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

В общей сложности с начала пандемии в Петербурге заразились 837 645 жителей города, из них выздоровели 780 167 человек. Жертвами инфекции стали 27 574 пациентов.

Напомним, что накануне правительство города решило снова перенести введение QR-кодов с 27 декабря на 2 января. Также кафе и ресторанам разрешили работать на протяжении всей новогодней ночи.

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