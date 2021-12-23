Новые контейнеры для раздельного сбора мусора установят в Петербурге

В Петербурге установят новые контейнеры для мусора Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге начал работу новый оператор по обращению с коммунальными отходами. Комитет по природопользованию поручил компании установить на контейнерных площадках специальные баки для раздельного сбора мусора. Об этом в комитете рассказали 23 декабря 2021 года.

- Также комитет запланировал закупку контейнеров для РСО и экопунктов для организации приема вторичных материальных ресурсов на сумму свыше 100 миллионов рублей в 2022 году, - рассказали в Смольном.

Сейчас оператор уже начал подготовку к переходу на новую систему обращения с мусором. Так, в четырех районах города: Выборгском, Калининском, Красногвардейском и Приморском, уже начали заменять контейнеры на новые.

Напомним, что с нового года петербуржцам начнут приходить новые счета на коммунальные услуги. Из общей квитанции пункт на вывоз мусора будет исключен. При этом тариф останется таким же, как сейчас из расчета площади жилого помещения - 6,40 рублей за квадратный метр.

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