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Общество23 декабря 2021 9:54

Выручка кинотеатров в Петербурге упала на 76% после введения QR-кодов

Владельцы заведений пожаловались на частую отмену сеансов и обратились в Смольный
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Петербургские кинотеатры потеряли 76% выручки с момента введения кодов.

Петербургские кинотеатры потеряли 76% выручки с момента введения кодов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кинобизнес Петербурга бьет тревогу: доходы кинотеатров сократились на 76% после введения QR-кодов. Посетители отказываются предъявлять документы, скандалят и перестают ходить на сеансы. Показы приходится отменять.

- Новые ограничения значительно ударили по бизнесу. Сеансов стало меньше на 42%, зрители стали приходить на 75% реже, отменять показы приходилось на 155%. В общем и целом выручка кинотеатров упала сразу на 76%, - пишет «Мойка 78».

Чтобы обратить внимание на проблему, бизнесмены организовали встречу с участием прессы и представителей Смольного. На разговор с владельцами киносетей пришли бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов и врио главы Комитета по культуре Федор Болтин.

Они приняли претензии, но заявили, что помочь ничем не могут - отменять ограничения власти не планируют. А со 2 января коды начнут требовать не только в кинотеатрах и прочих общественных местах, но также в кафе, ресторанах и даже магазинах (кроме продуктовых).