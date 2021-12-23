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Происшествия23 декабря 2021 10:06

Маленький ребенок едва не замерз на улице Петербурга из-за пьяной матери

Спасти его и женщину от мороза помогли неравнодушные прохожие
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Жертвой морозов стал уже далеко не один петербуржец

Жертвой морозов стал уже далеко не один петербуржец

Фото: Олег ЗОЛОТО

Беспощадные морозы пришли в Петербург в декабре 2021 года. Благодаря им в городе появились гололед и огромные сосульки, жертвами которых успел стать далеко не один петербуржец. Вечером 22 декабря чудом удалось избежать еще одной "морозной" трагедии, в этот раз жертвой чуть не стал маленький ребенок.

- В полицию поступило сообщение, что на Кавалергардской улице Петербурга на тротуаре находится пьяная женщина, которая говорит, что больше не может идти. С ней в тот момент был ребенок трех-четырех лет, - сообщает источник "КП-Петербург".

Позже заявитель добавил, что женщину и ее ребенка все же удалось спасти от мороза - их пустили погреться в будку у здания ФСБ.