25-летняя девушка погибла в ДТП на трассе «Скандинавия» утром 23 декабря

Девушка погибла в ДТП на "Скандинавии". Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Выборгского района Ленобласти начала проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Скандинавия», где утром 23 декабря погибла 25-летняя девушка. Она ехала в своем «Рено», который столкнулся со встречной «Сканией».

- Около 9:10 на 119-м км автодороги «Скандинавия» автомобиль «Рено Сандеро», находящийся под управлением не установленной женщины, на вид 25 лет, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем «Скания», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения девушка-водитель «Рено» погибла на месте. 26-летний шофер грузовика не пострадал. Сейчас дознаватели ГИБДД выясняют все обстоятельства трагедии и устанавливают виновного в аварии.