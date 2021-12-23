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Общество23 декабря 2021 10:26

Более 100 памятных мероприятий пройдет в Петербурге в честь Дня снятия блокады Ленинграда

Церемонии пройдут 18 и 27 января 2022 года
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге пройдет более 100 мероприятий в честь Дня снятия блокады

В Петербурге пройдет более 100 мероприятий в честь Дня снятия блокады

Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году Санкт-Петербург будет отмечать 79-ю годовщину прорыва блокады и 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистского осаждения. В честь этого в Северной столице пройдет более 100 памятных мероприятий. Об этом 23 декабря 2021 года рассказали в Смольном.

- Это священные даты не только для нашего города. Блокадные даты отмечаются и в других странах. К памятникам в зарубежных государствах возлагаются цветы, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Мероприятия будут проходить с учетом ограничений из-за пандемии. Так, 18 января в городе возложат цветы к мемориалу Героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, а также пройдет памятный концерт.

27 января будет дан полуденный выстрел с Петропавловской крепости, возложение венков в местах захоронения воинов и жителей блокадного города. Также на Ростральных колоннах зажгут факелы.