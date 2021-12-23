Территорию завода "Петрохолод" застроят жильем. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый жилой комплекс появится на Полюстровском проспекте. Его возведут на территории завода «Петрохолод», где раньше производили мороженое. Сделку по покупке земли закрыл один крупный инвестор.

- Площадь застройки составит 2,3 га. Проект жилого квартала будет разработан в категории комфорт-класса. Высота жилых зданий — до 13 этажей, - пишет «Деловой Петербург».

Кроме жилья на территории бывшего завода появятся детский сад и школа - Смольный не дает разрешения на строительство без обязательство возведения социальных объектов.

Отметим, что площадь территории завода составляет 6,5 гектаров. Эксперты оценивают сумму сделки в четыре миллиарда рублей. А инвестиции в строительство составят 24 млрд.

Отметим, что завод «Петрохолод» был крупнейшим производителем мороженого в Петербурге. В 2020 году работа предприятия была остановлена. Весной 2021 года начался снос корпусов.